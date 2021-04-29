В Минске отметят юбилей Ларса фон Триера

В честь 65-летнего юбилея датского гения Ларса фон Триера в Минске пройдут специальные показы картин "Европа" и "Рассекая волны", которые принесли ему "Золотую пальмовую ветвь" и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". Картину "Европа" о жизни в послевоенной Германии белорусы увидят 29 апреля. Эффектный черно-белый фильм с вкраплениями цветных кадров напомнит об эстетике произведений Франца Кафки. На Международном каннском кинофестивале эта работа Триера была отмечена за техническую новизну и художественность.

30 апреля - в день рождения режиссера - у минских зрителей будет возможность увидеть "Рассекая волны". Это самый сенсационный и амбициозный фильм Триера. "Рассекая волны" открывает знаменитую трилогию фон Триера о "Золотом сердце" - об абсолюте доброты и жертвенности с Эмили Уотсон в главной роли. Это одна из самых эмоциональных и ярких работ Ларса фон Триера, зарекомендовавшего себя как мага, манипулятора, догматика и тонкого знатока человеческой души. Оба фильма также выйдут в прокате в мае.

Показ картин в Минске организует Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", организатор Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".