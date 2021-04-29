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29.04.2021 04:25
Рубрика: Общество

Врач рассказала, сколько можно съесть яиц без вреда для здоровья

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

На Пасху можно позволить себе съесть 2-3 яйца, такое количество не навредит здоровью. Об этом заявила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Фото: iStock
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Она напомнила, что во всех международных рекомендациях по питанию яйца являются необходимой частью здорового рациона. "Исследования показали, что употребление 1-2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более четырех яиц в неделю", - цитирует РИА Новости эксперта.

Провоторова отметила, что яйцо - очень полезный продукт, в нем содержится семь граммов белка, пять граммов жира, витамины А, Е, D, холин, лецитин и другие микроэлементы. Однако при регулярном злоупотреблении этим продуктом может быть избыток калорий. Не стоит есть яйца тем, у кого аллергия на белок или желток, с осторожностью их надо употреблять при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, заключила Провоторова.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург прокомментировал распространенную точку зрения о том, что из-за содержания холестерина яйца могут влиять на развитию атеросклероза. По его словам, появились данные, что пищевой холестерин "практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови". Эксперт добавил, что организм использует холестерин для синтеза желчных кислот, некоторых гормонов и витамина D.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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