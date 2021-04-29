Врач рассказала, сколько можно съесть яиц без вреда для здоровья

На Пасху можно позволить себе съесть 2-3 яйца, такое количество не навредит здоровью. Об этом заявила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Она напомнила, что во всех международных рекомендациях по питанию яйца являются необходимой частью здорового рациона. "Исследования показали, что употребление 1-2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более четырех яиц в неделю", - цитирует РИА Новости эксперта.

Провоторова отметила, что яйцо - очень полезный продукт, в нем содержится семь граммов белка, пять граммов жира, витамины А, Е, D, холин, лецитин и другие микроэлементы. Однако при регулярном злоупотреблении этим продуктом может быть избыток калорий. Не стоит есть яйца тем, у кого аллергия на белок или желток, с осторожностью их надо употреблять при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, заключила Провоторова.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург прокомментировал распространенную точку зрения о том, что из-за содержания холестерина яйца могут влиять на развитию атеросклероза. По его словам, появились данные, что пищевой холестерин "практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови". Эксперт добавил, что организм использует холестерин для синтеза желчных кислот, некоторых гормонов и витамина D.