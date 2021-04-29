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29.04.2021 18:27
Рубрика: ПДД

В столице за неделю выявили более 17 тысяч машин с излишней тонировкой

Текст: Владимир Баршев
Более 17 тысяч водителей привлечены за неделю к ответственности за управление автомобилем с излишней тонировкой. Госавтоинспекция подвела итоги рейда, который проходил с 19 по 28 апреля в Москве.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ходе операции сотрудниками управления ГИБДД города Москвы за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля привлечены к ответственности 17035 водителей транспортных средств и выдано 9842 требования об устранении причин правонарушения. В отношении 196 водителей составлены административные материалы по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции", сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Поясним, за тонированные стекла водителя привлекут к ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП, которая предусматривает штраф 500 рублей. Если водителю оформили требование устранить тонировку, но он не выполнил его, и, спустя сутки, снова попадется в руки инспектору, то в отношении него будет оформлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции по статье 19.3 КоАП. По этой статье нарушителю грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Напомним, что согласно перечню неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, светопропускаемость лобового стекла должна быть не менее 75 процентов. А светопропускаемость передних боковых стекол - не менее 70 процентов.