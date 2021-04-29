В столкновениях на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии

Очередной конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией вспыхнул 28 апреля из-за споров вокруг водных ресурсов. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, и в инцидент вмешались военные. Источники с мест сообщают, что к границе стягивается техника и подразделения силовиков. В эскалации конфликта стороны обвиняют друг друга.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. "Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле, - заявил он. - Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент".

Это не первый инцидент, который вспыхивает на границе между Таджикистаном и Киргизией. Ситуация осложняется тем, что двум постсоветским республикам до сих пор не удалось решить проблему со спорными территориями и разделом водных ресурсов.