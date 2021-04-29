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29.04.2021 17:39
Рубрика: Общество

Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19

До сих пор в мире не выявлено ни одного штамма коронавируса, который бы мог быть неуязвимым от российских вакцин. С большой вероятностью это касается и нового, индийского штамма, считает профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По его словам, "белок шипа должен очень сильно измениться, чтобы вирус ушёл от вакцины". И трудно представить, что в этом белке изменились все участки, "на которые садятся нейтрализующие антитела".

"Представить, что они все изменились, непросто. Иными словами, это маловероятно. Значит с высокой степенью вероятности вакцины будут работать", - приводит слова ученого RT.

Он напомнил, что в белке ранее нашумевших штаммов - в частности, британского, южноафриканского и бразильского - "не были зарегистрированы мутации, позволявшие бы вирусу уйти от иммунного ответа".

По данным Европейского бюро ВОЗ, "индийский" штамм зафиксирован уже более чем в 10 странах Европы. На данный момент ВОЗ классифицирует эту разновидность коронавируса как "вариант интереса". Это означает необходимость дальнейшего наблюдения и изучения свойств этого штамма, пояснил "РГ" специалист отдела иммунизации ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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