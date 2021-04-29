Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.04.2021 15:02
Рубрика: Легковые авто

Водитель Ford Mustang влетел в столб, пытаясь покрасоваться

Текст: Константин Руссов

В Киеве произошло ДТП с Ford Mustang, который, едва выехав из "кармана", врезался в фонарный столб.

Фото: Пресс-служба Ford.
Ford создает двигатель по технологии из СССР. Потратят 10 млн долларов

Случился довольно типичный в случае с Ford Mustang эпизод. Водитель выезжал на основную магистраль с прилегающей дороги, и хотел стартануть эффектно, быстро умчаться вдаль, однако его подвела самоуверенность.

Mustang после того, как водитель нажал на педаль, начал гарцевать. Мало того, что маслкар имеет привод на заднюю ось, так ещё и дорога была мокрая. В таких случаях рекомендуется сбросить газ и стабилизировать автомобиль, но водитель решил "поддать" ещё, словно управляет машиной на переднем приводе. Поняв, что укротить Mustang не удаётся, водитель нажимает на педаль тормоза, что приводит к печальному результату - встрече с металлическим столбом.

На фото, опубликованных Патрульной полицией Киева, видно, что сработала подушка безопасности, а фронтальная часть маслкара полностью разрушена.

#ford