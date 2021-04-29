Водитель Ford Mustang влетел в столб, пытаясь покрасоваться

В Киеве произошло ДТП с Ford Mustang, который, едва выехав из "кармана", врезался в фонарный столб.

Случился довольно типичный в случае с Ford Mustang эпизод. Водитель выезжал на основную магистраль с прилегающей дороги, и хотел стартануть эффектно, быстро умчаться вдаль, однако его подвела самоуверенность.

Mustang после того, как водитель нажал на педаль, начал гарцевать. Мало того, что маслкар имеет привод на заднюю ось, так ещё и дорога была мокрая. В таких случаях рекомендуется сбросить газ и стабилизировать автомобиль, но водитель решил "поддать" ещё, словно управляет машиной на переднем приводе. Поняв, что укротить Mustang не удаётся, водитель нажимает на педаль тормоза, что приводит к печальному результату - встрече с металлическим столбом.

На фото, опубликованных Патрульной полицией Киева, видно, что сработала подушка безопасности, а фронтальная часть маслкара полностью разрушена.