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29.04.2021 14:00
Рубрика: Общество

Врач объяснил, какую опасность для здоровья представляют ватные палочки

Текст: Николай Грищенко

Хороший слух - признак здоровья, но бывают ситуации, когда слух может ухудшаться в силу разных причин. В некоторых случаях одностороннюю глухоту может спровоцировать сам человек.

Фото: iStock
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Причин того, что человек может оглохнуть на одно ухо, много. Чаще всего - это серная пробка. Сера вырабатывается специальными железами и имеет обыкновение иногда накапливаться. В этом случае у человека может появиться ощущение глухоты. Соответственно, когда серу убирают, ситуация выравнивается.

"Однако человек может даже такую простую ситуацию может самостоятельно ухудшить. Когда начинает пытаться прочистить уши ватной палочкой. В этот момент он просто проталкивает эти массы в ухо", - сообщил aif.ru кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Чтобы не допустить ухудшения состояния и вовремя скорректировать ситуацию, следует проходить плановую диспансеризацию хотя бы раз в два года, лучше - раз в год.

Кстати, с 1 октября 2020 года в Великобритании запрещено использование ватных палочек и других одноразовых пластиковых изделий.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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