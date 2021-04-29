Врач объяснил, какую опасность для здоровья представляют ватные палочки

Хороший слух - признак здоровья, но бывают ситуации, когда слух может ухудшаться в силу разных причин. В некоторых случаях одностороннюю глухоту может спровоцировать сам человек.

Причин того, что человек может оглохнуть на одно ухо, много. Чаще всего - это серная пробка. Сера вырабатывается специальными железами и имеет обыкновение иногда накапливаться. В этом случае у человека может появиться ощущение глухоты. Соответственно, когда серу убирают, ситуация выравнивается.

"Однако человек может даже такую простую ситуацию может самостоятельно ухудшить. Когда начинает пытаться прочистить уши ватной палочкой. В этот момент он просто проталкивает эти массы в ухо", - сообщил aif.ru кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Чтобы не допустить ухудшения состояния и вовремя скорректировать ситуацию, следует проходить плановую диспансеризацию хотя бы раз в два года, лучше - раз в год.

Кстати, с 1 октября 2020 года в Великобритании запрещено использование ватных палочек и других одноразовых пластиковых изделий.