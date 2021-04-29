Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок"

В Сети представлен новый трейлер российского ретро-хоррор-сериала про пионеров-вампиров "Пищеблок", и там всё очень лампово, аллегорично пламенеет пилотками и шагает дружно в ряд. Видео помещено на YouTube-канале сервиса КиноПоиск HD.

Этакий готический Крапивин - видно: люди старались, нагнетали, отлаживали атмосферу.

В основе, напомним - одноименный роман именитого Алексея Иванова, который на этот раз экранной адаптацией своей книги остался более чем доволен.

Действие "Пищеблока" развернуто летом 1980-го в пионерлагере "Буревестник", новую смену которого инфицирует вампиризмом старый и революционно заслуженный упырь, живущий окрест. Противостоят локальной эпидемии, грозящейся вырваться во внешние пределы, влюбленный пионервожатый Игорь и школьник Валерка.

На экранах - с 19 мая.

Предыдущий ролик - здесь.