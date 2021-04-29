Новости

Галь Гадот сыграет в фантастической драме о реинкарнации 12:47
Все в лосинах и пляшут: вышел трейлер ретро-сериала про аэробику 12:13
Вышел трейлер "Честного развода" с Робаком и Муцениеце 11:55
"Признание моей компетенции": Лоза о сравнении со Шварценеггером 11:44
Вышел финальный русский трейлер продолжения "Кролика Питера" 11:31

Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок"

Новости
    29.04.2021, 13:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети представлен новый трейлер российского ретро-хоррор-сериала про пионеров-вампиров "Пищеблок", и там всё очень лампово, аллегорично пламенеет пилотками и шагает дружно в ряд. Видео помещено на YouTube-канале сервиса КиноПоиск HD.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Честного развода" с Робаком и Муцениеце

Этакий готический Крапивин - видно: люди старались, нагнетали, отлаживали атмосферу.

В основе, напомним - одноименный роман именитого Алексея Иванова, который на этот раз экранной адаптацией своей книги остался более чем доволен.

Действие "Пищеблока" развернуто летом 1980-го в пионерлагере "Буревестник", новую смену которого инфицирует вампиризмом старый и революционно заслуженный упырь, живущий окрест. Противостоят локальной эпидемии, грозящейся вырваться во внешние пределы, влюбленный пионервожатый Игорь и школьник Валерка.

На экранах - с 19 мая.

Предыдущий ролик - здесь.

Новости

Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Вышел новый русский трейлер мультфильма Pixar "Лука" 28.04.2021
Вышел первый трейлер фантастического боевика "Война будущего" 28.04.2021
Умерла актриса Нинель Терновская 28.04.2021
⧣ Россия
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Актер и сценарист Аркадий Инин госпитализирован с COVID-19 27.04.2021
Лидер Rammstein снимет клип в московском цирке 27.04.2021
Клип Линдеманна на "Любимый город" собрал более 2 000 000 просмотров 27.04.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ PopCrave
Фэнтези про полубога Перси Джексона станет сериалом 28.04.2021
HBO официально объявила о старте работы над приквелом "Игры престолов" 27.04.2021
Вышел трейлер "Девяти совсем незнакомых людей" с Николь Кидман 26.04.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер приквела мультфильма Pixar "Душа" 28.04.2021
Вышел русский трейлер хоррора "Толмен. Первый демон" 27.04.2021
Вышел русский трейлер "Вестсайдской истории" Спилберга 26.04.2021