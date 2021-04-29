Захарова: Москва изучает ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

"Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию. Более подробно скажу после консультации с нашими экспертами", - сказала она.

Ранее погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о начавшемся на баткенском участке границы конфликте, впоследствии между военными двух стран возникла перестрелка. Есть пострадавшие: по данным минздрава Киргизии, в ходе перестрелки с киргизской стороны травмы получили 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.