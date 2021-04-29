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29.04.2021 17:38
Рубрика: Власть

Захарова: Москва изучает ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

Текст: Диана Ковалева
Москва изучает ситуацию, сложившуюся на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию. Более подробно скажу после консультации с нашими экспертами", - сказала она.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС
В столкновениях на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии

Ранее погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о начавшемся на баткенском участке границы конфликте, впоследствии между военными двух стран возникла перестрелка. Есть пострадавшие: по данным минздрава Киргизии, в ходе перестрелки с киргизской стороны травмы получили 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

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