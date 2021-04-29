Захарова оценила заявление Байдена о намерении избегать эскалации с РФ

"Выступление американского президента с посланием Конгрессу… оставляет двойственное впечатление. Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать, как было обозначено, "когда это в наших общих интересах", - сказала дипломат в ходе брифинга.

Однако она также отметила, что у нынешнего руководства США "намерения расходятся с делами". Если Вашингтон действительно настроен на диалог, то ему следует отказаться от конфронтационной риторики и предпринять практические шаги по исправлению того "ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения", заключила Захарова.