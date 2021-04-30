Британец шесть лет исследовал парковку супермаркета

Британец Гарет Уайлд шесть лет исследовал стоянку супермаркета Sainsubury в пригороде Лондона. 39-летний видеопродюсер проделал серьезную работу, чтобы выявить самые удобные места для парковки, а отчет, опубликованный им в Twitter, стал на этой неделе настоящим хитом интернета.

Гарет начал эксперимент летом 2015 года. Сначала он начертил с помощью компьютера план автостоянки и привязал 211 парковочных мест к электронной таблице, затем опробовал каждое из них и выставил свой рейтинг. Британец рассчитывал провести исследование за четыре года, но в планы вмешалась эпидемия Covid-19, из-за которой все растянулось на шесть лет.

Кроме того, чувство долга перед семьей порой брало верх над научным интересом: "Иногда в машине были мои дети, а они настоящие дьяволята, им не хватает терпения для такой ерунды, поэтому приходилось вставать на первое попавшееся место, но в это время я всегда думал о других парковочных местах".

В результате Гарет опубликовал схему, где показаны самые удобные парковочные места, его любимое - номер C1: "Оно близко к магазину, близко к тележкам. Если оно свободно, это мечта". Исследователь-энтузиаст сообщил читателям, что после проверки всех мест на паркинге теперь ждет возможности встать на свое любимое место.

Кто-то может подумать, что Гарет не вполне в своем уме, но сам он говорит, что просто любит делать обыденное интересным, поэтому ему показалось правильным задокументировать свои посещения паркинга.