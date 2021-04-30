Число погибших из-за конфликта на границе граждан Киргизии растет

Минздрав Киргизии опубликовал новые данные по погибшим из-за пограничного конфликта с Таджикистаном. По его данным, на месте столкновений или чуть позже от ранений скончался 31 человек. По меньшей мере один из них - ребенок.

Согласно данным минздрава республики на 18.00 по местному времени, число пострадавших в конфликте жителей Киргизии выросло до 154 человек. 121 из них - гражданские лица.

Как сообщила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Киргизии Ализа Солтонбекова, 43 пострадавших доставили в клиники столицы. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Таджикские источники, в свою очередь, сообщают о десяти погибших и более 90 раненых. Однако официально эти цифры пока не подтверждены.

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались 28 апреля и быстро переросли в конфликт с участием военных. В ходе инцидента применялось стрелковое оружие, минометы, пулеметы. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил на места прежней дислокации, однако на отдельных участках продолжали фиксировать стрельбу.