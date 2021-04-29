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Рубрика: В мире

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Текст: Данияр Каримов
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня. Об этом сообщают в МИД КР по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. Дипломаты заявили о необходимости вернуться к мирному обсуждению пограничных проблем.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

- В результате переговоров между министрами иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации, - сообщают в МИД КР. - Также договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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- Киргизская сторона не претендует на чужие территории, но и своей землей ни с кем делиться не намерена, - цитирует пресс-служба МИД КР главу ведомства Руслана Казакбаева. - Все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской госграницы.

Стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов.

Очередной конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией вспыхнул 28 апреля из-за споров вокруг водных ресурсов. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, в инцидент вмешались военные. Стороны сообщают о четырех погибших и нескольких десятках раненых.

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