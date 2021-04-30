Число жертв на религиозном празднике в Израиле выросло до 44

Жертвами давки на религиозном празднике в Израиле стали 44 человека, еще более сотни - пострадали, пишет газета Jerusalem Post. Ранее медики сообщили о 38 погибших.

Торжество по случаю праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. По данным полиции, в нем участвовали до 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что причиной гибели людей стала рухнувшая во время празднования трибуна. К эвакуации пострадавших власти привлекли армию. К месту проишествия направили медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с бригадами врачей, а также подразделения военнослужащих. Полиция начала расследование инцидента.