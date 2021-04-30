Что россияне покупают чаще всего перед майскими праздниками

Наибольшим спросом среди россиян перед майскими праздниками пользуются садовые инструменты (14,5%), а также мангалы или гриль (12%). Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом "Яндекс.Объявления".

Чуть менее популярны товары для самообучения: книги и видеокурсы (7,5%), снаряжение для рыбалки (6%), мебель для дачи и сада (4,4%), а также товары для активного отдыха, в частности велосипеды и самокаты (3,5%).

При этом респонденты редко покупают снаряжение для походов и хайкинга - в большинстве регионов страны в начале мая еще довольно холодно, поэтому многие откладывают этот вариант отдыха до лета.

Более 40% респондентов отметили, что покупают вещи для дачи в гипермаркетах, а 35,9% - в сетевых спортивных магазинах.

Согласно исследованию, провести майские праздники за городом или на даче намерены 40% россиян.