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30.04.2021 06:15
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, как легко сократить потребление сладкого

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чрезмерное потребление сладостей напрямую связано с набором лишнего веса, а также появлением различных заболеваний, при этом полностью отказаться от сахара может далеко не каждый. Впрочем, есть несколько простых приемов, которые помогут сократить количество сладкого в рационе и минимизировать его вред.

Фото: iStock
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Для начала, не стоит проглатывать сладости быстро. Гораздо лучше положить небольшой кусочек, например, шоколада, в рот и держать его там, постепенно рассасывая. Так рецепторы будут дольше получать соответствующие сигналы (в желудке вкусовых рецепторов нет), а мы - ощущать удовольствие, поделилась советом с радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, проводились соответствующие эксперименты, которые показали: люди, поглощавшие сладости быстро, в итоге съедали их больше, чем те, кто делал это постепенно.

Еще один прием - сопровождать прием сладостей с большим количеством жидкости. Она даст ощущение полного желудка, и съесть слишком много в результате тоже не получится. Если же говорить о снижении вреда от сахара для организма, то сладкоежкам стоит сосредоточиться на натуральных продуктах, таких как мармелад, пастила, зефир и джемы. В них, по словам Елены Соломатиной, содержится клетчатка, которая сдерживает всасывание сахара. В результате сокращается выделение инсулина, ответственного за образование жира.

"В качестве полезного перекуса можно использовать фрукты и ягоды, но там много сахара естественного происхождения, поэтому ими тоже не стоит увлекаться", - отметила диетолог.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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