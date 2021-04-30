Движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистских организаций

Росфинмониторинг включил Общественное движение "Штабы Навального" (организация включена Роскомнадзором в перечень экстремистских и террористских организаций) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из списка, опубликованного на сайте ведомства.

В разделе "Российские юридические лица" под номером 1 значится Общественное движение "Штабы Навального", Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, оф. 21 А.

Решением прокурора Москвы от 26 апреля 2021 года деятельность "Штабов Навального" была приостановлена.

Заседание Мосгорсуда по иску прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан НКО-иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (признан НКО-иноагентом), а также "Штабов Навального" экстремистскими организациями состоится 17 мая. При этом Росфинмониторинг может включать в список экстремистов организации без решения суда.