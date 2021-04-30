Главы Киргизии и Таджикистана договорились о деэскалации конфликта

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились о деэскалации конфликта на границе. Об этом по итогам беседы между главами государств сообщают официальные киргизские источники.

"Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая текущего года", - сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Президенты двух стран связались друг с другом по телефону. Стороны условились продолжить процесс делимитации и демаркации границы. Переговоры профильных правительственных делегаций намечены на 1 мая. Как ожидается, встреча чиновников и экспертов двух стран состоится на территории Баткенской области.

По данным пресс-службы, Садыр Жапаров особо подчеркнул, что киргизская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на границе с Таджикистаном. Он выразил уверенность, что отношения между странами будут развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства.