В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 20 человек

Количество погибших граждан КР в результате конфликта на киргизско-таджикской границе вечером 29 апреля составило 13 человек. В их числе - 12-летняя девочка. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и соцразвития республики.

Травмы различной степени тяжести, по данным ведомства, получили 134 человека, 25 пострадавших доставили из Баткена в Бишкек и госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

- Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, - отметили в минздраве.

Между тем, по данным таджикской стороны, перестрелка привела к гибели семи граждан Таджикистана, за медицинской помощью обратилось более 150 человек.

В данный момент, как сообщили журналистам в полномочном представительстве правительства КР в Баткенской области, стрельба на границе прекратилась. Обстановка, тем не менее, характеризуется, как тяжелая. Идет подсчет нанесенного ущерба.