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29.04.2021 21:49
Рубрика: В мире

Перестрелка на киргизско-таджикской границе прекращена

Текст: Данияр Каримов
Перестрелка на киргизско-таджикской границе прекращена. Стороны принимают меры по деэскалации конфликта. Об этом сообщают в погранслужбе Киргизии и таджикских источниках на местах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным минздрава Киргизии, в результате инцидента погибло трое граждан КР, включая 13-летнюю девочку. Еще 51 человек получил ранения. Таджикская сторона сообщает о трех погибших и по меньшей мере 31 раненом.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром

Подавляющее число пострадавших с обеих сторон - гражданские. Это жители сел, расположенных у места, где вспыхнул конфликт, который привел к боестолкновению с использованием огнестрельного оружия и минометов.

Очередной инцидент на границе между Таджикистаном и Киргизией вспыхнул 28 апреля из-за споров вокруг водных ресурсов. Все началось со столкновения местных жителей. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, в инцидент вмешались военные.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отведении военных. Главы правительств двух стран провели срочные переговоры, на которых осудили всплеск насилия. В МИД обеих постсоветских республик заявили о необходимости решать пограничные проблемы дипломатическим путем.

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