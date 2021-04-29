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Рубрика: В мире

Главы правительств Таджикистана и Киргизии осудили всплеск насилия

Текст: Любовь Борисенко ( Бишкек)
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Премьер-министры Киргизии и Таджикистана Улукбек Марипов и Кохир Расулзода заявили о недопустимости применения военной силы при разрешении спорных пограничных вопросов. Такое мнение было высказано сегодня в Казани, где состоялась встреча глав правительства Таджикистана и Киргизии.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Как сообщила пресс-служба правительства КР, стороны обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе. Они выразили полную готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации путем переговоров.

Премьер-министры двух стран единогласно озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта.

По поручению премьер-министра Улукбека Марипова в Киргизии был создан оперативный штаб по координации и отслеживанию ситуации.

Внешнеполитические ведомства обоих государств также сообщили о договоренности о полном прекращении огня с 20:00 по местному времени 29 апреля 2021 года и отводе военных сил на места прежней дислокации.

Напомним, 28 апреля 2021 года между гражданами Таджикистана и Киргизии началась ссора из-за водозабора. Затем она переросла в перестрелку пограничников двух стран. Стороны сообщали о пострадавших и убитых, а также о нанесении материального ущерба пограничным заставам.

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