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30.04.2021 15:39
Рубрика: Дороги

Госэкспертиза одобрила документацию по строительству трассы Москва-Казань

Текст: Марина Трубилина

Первое положительное заключение госэкспертизы на документацию по подготовке территории под строительство трассы М-12 "Москва - Казань" получила компания "Автодор".

Фото: Татьяна Кравченко
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"Главгосэкспертиза России" дала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий в части подготовки территории четвертого этапа трассы Москва - Казань - от региональной дороги 17К-2 "Муром - М-7 "Волга" до пересечения с федеральной автодорогой Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

Учитывая, что этот отрезок трассы пройдет по территории Нижегородской области, имеющей богатую историю, проектом предусмотрены мероприятия по охране объектов культурного наследия. В частности, планируется проведение раскопок на площади 29 926 кв. м., в том числе в поселениях эпохи бронзы, мезолита, IV тыс. до н.э. Кроме того, в ходе подготовительных работ четвертого этапа планируется устройство стройплощадок для сооружения моста через Оку, устройство причальных сооружений. Запроектирована технологическая дорога для обеспечения подвоза материалов и техники.

Проектом предусмотрено устройство 25 водопропускных труб на временной притрассовой дороге, а также возведение технологического моста длиной 48 м через правый приток Оки - реку Велетьма. Мостовое полотно выложат из железобетонных плит. Для перильных ограждений будут изготовлены индивидуальные металлоконструкции.

Габарит проезжей части технологического моста на 232-м километре трассы соответствует параметрам притрассовой строительной дороги с двумя полосами движения шириной по три метра каждая. Ширина полос безопасности - 0,95 м.