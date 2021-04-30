Гособвинение запросило наказание для свидетелей по делу Ефремова

В пятницу в Пресненском суде Москвы прошли прения сторон по двум делам о даче ложных показаний свидетелями на суде по Михаилу Ефремову. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, государственный обвинитель попросил суд признать Александра Кобеца виновным и назначить наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20 процентов от его зарплаты.

В свою очередь защита попросила суд признать Кобеца невиновным. Как уточнили в суде, оглашение итогового решения назначено сегодня в 16 часов.

Для второго свидетеля по делу Ефремова - Тевана Бадасяна - прокурор попросил также 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработка подсудимого. Адвокат просила суд оправдать Бадасяна в связи отсутствием доказательств, подтверждающих вину подсудимого, а также отсутствием состава преступления.