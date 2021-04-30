Huawei планирует приобрести одну из автокомпаний

Китайский технологический гигант Huawei, известный в России своими смартфонами, нацелен всерьез заняться электромобилями - под проект он может поглотить одного из небольших автопроизводителей.

По данным Reuters, Huawei проводит переговоры о выкупе специализирующихся на электромобилях китайских фирм Seres или ArcFox. Первая входит в состав промышленного холдинга Sokon, вторая принадлежит автостроительному концерну BAIC.

Интерес к этим компаниям не спонтанный и имеет в основе опыт плодотворного сотрудничества - мультимедиа машин обеих марок используют операционную систему Huawei. Кроме того, IT-компания продвигает электромобили Seres через собственную розничную сеть и является миноритарным акционером Arcfox.

Титанический размах планов Huawei на автобизнес стал очевиден после прошедшего две недели назад автосалона в Шанхае, где Huawei официально был представлен как поставщик программных продуктов трех национальных автомобильных холдингов. Huawei также отведена важная роль в превращении Китая в мировые лидеры по темпам замещения автомобилей с ДВС на экологически безопасные.

Выход первого электромобиля собственной конструкции Huawei ожидается уже в нынешнем году.