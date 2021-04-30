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30.04.2021 09:08
Рубрика: ПДД

Когда нельзя парковать машину возле дачи

Текст: Майя Бирюкова
Стоянка на зеленых участках может быть поводом для штрафа не только в Москве и Подмосковье, но и во многих регионах. Зачастую жителям достаточно сделать фотографию нарушителя с привязкой к местности и отправить в контролирующие органы: в последнее время все больше штрафов стало прилетать автовладельцам, паркующимся на лужайке возле частного дома или ворот.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В федеральном КоАП запрет на парковку на газонах отсутствует, но при этом прописан во многих региональных документах. Например, в КоАП Московской области значится штраф в 5000 рублей за стоянку на участках с зелеными насаждениями. Причем, даже если эта машина брошена или разукомплектована.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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За городом земля не всегда точно размежевана, пишет aif ru, поэтому должностные лица не всегда верно определяют, когда есть повод наказать за парковку на зеленых насаждениях, а когда - нет. К примеру, лужайка возле дома может быть в собственности владельца машины, даже если не огорожена по периметру. За стоянку автомобиля на собственном газоне штрафовать нельзя.

Есть и обратная ситуация. Например, у узкой загородной дороги нет обочин, на территорию за воротами участка автомобилист почему-то заехать не смог и оставил машину возле дома. Но соседи возмутились, отправили жалобу. Земля оказалась муниципальной, оформленной как зеленые насаждения. Штраф будет вынесен обоснованно.

Если водитель хочет изучить, насколько правомерно был вынесен штраф, то стоит ознакомиться с планами землепользования и застройки этой территории. Если машина реально стоит на дороге или на краю проезда, то штраф можно обжаловать. Когда автомобиль был припаркован на участке, по документам являющимся зеленым насаждением, штраф придется платить. За парковку на собственной земле наказать водителя никто не может.

#ПДД