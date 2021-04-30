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30 апреля 2021 г.

Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2021 года № 114-р "Об организации функционирования исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, организаций в период нерабочий дней в мае 2021 года"

Дата подписания 29 апреля 2021 г.
Опубликован 30 апреля 2021 г.
Вступает в силу 29 апреля 2021 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.":

1. Привлечь к работе в нерабочие дни в мае 2021 года с применением дистанционного режима исполнения должностных обязанностей заместителей главы администрации (губернатора) Краснодарского края, руководителей органов исполнительной власти Краснодарского края, руководителей структурных подразделений администрации Краснодарского края, первых заместителей, заместителей руководителей органов исполнительной власти Краснодарского края, а также государственных гражданских служащих администрации Краснодарского края, указанных в приложении к настоящему распоряжению.

2. Управляющему делами администрации Краснодарского края Щепановскому Е.А. с учетом предложений первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, заместителей главы администрации (губернатора) Краснодарского края, руководителей структурных подразделений администрации Краснодарского края определить количество государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников, обеспечивающих функционирование администрации Краснодарского края в период нерабочих дней в мае 2021 года, и обеспечить их привлечение к работе в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации преимущественно с применением дистанционного режима исполнения должностных обязанностей.

3. Органам исполнительной власти Краснодарского края, государственным предприятиям, государственным учреждениям, организациям, подведомственным исполнительным органам государственной власти Краснодарского края, определить количество государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников, обеспечивающих функционирование соответствующих органов исполнительной власти Краснодарского края и организаций в период нерабочих дней в мае 2021 года, а также обеспечить их привлечение к работе в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации преимущественно с применением дистанционного режима исполнения должностных обязанностей.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, работодателям, находящимся и (или) использующим труд работников на территории Краснодарского края, определить количество служащих и работников, обеспечивающих функционирование соответствующих органов и организаций, индивидуальных предпринимателей в период нерабочих дней в мае 2021 года, осуществить их привлечение к работе в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, преимущественно с применением дистанционного режима работы.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6, Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации Краснодарского края Щепановского Е.А.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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Приложение к распоряжению
(pdf, PDF, 373 Кб)