Кремль закроют для посещений из-за подготовки к Дню Победы

7 и 9 мая закроют доступ посетителей в Московский Кремль. Такая необходимость вызвана подготовкой и проведением парада Победы на Красной площади. "В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Кремль будет закрыт для доступа посетителей в пятницу 7 мая до 13:00. А в воскресенье 9 мая - в течение всего дня", - пояснили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Напомним, минувшей ночью на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада, вторая пройдет 4 мая.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля возобновился допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. На время подготовки к параду доступ посетителей в него также прекращен.