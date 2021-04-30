Лефортовский суд продлил арест Ивану Сафронову

Лефортовский суд в пятницу удовлетворил ходатайство следователя и продлил содержание в СИЗО советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Дарья Розмахова, мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на два месяца - до 7 июля. То есть к июлю Сафронов будет находиться под стражей ровно год - с момента задержания его сотрудниками ФСБ.

Его обвиняют в передаче данных составляющих гостайну чешской разведке, которая, в свою очередь, передавала эти данные ЦРУ. По данным следствия ФСБ, обвинение относится к периоду работы Сафронова журналистом.