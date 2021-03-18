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Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова

Текст: Иван Егоров
Фото: Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС Фото: Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС
Фото: Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС

Московский городской суд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Ивана Сафронова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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Советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта" обвиняют в государственной измене. С лета прошлого года он содержится в СИЗО Лефортово.

По данным ФСБ, Сафронов передавал информацию содержащую гостайну своему знакомому из чешской разведки. Конечным получателем секретных данных, как считает следствие, были спецслужбы США. Сам Сафронов не признает своей вины и отрицает работу на иностранные разведки.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

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