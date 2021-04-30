III Международный конкурс Grand Piano Competition завершится концертом лауреатов с участием Дениса Мацуева, Симфонический оркестр Мариинского театра даст концерты на Поклонной горе и в зале "Зарядье", а главный органист этого зала Лада Лабзина сыграет Баха и Мендельсона.

Кто играет: Госоркестр России (Юрий Ткаченко), солисты Денис Мацуев, лауреаты III Международного конкурса Grand Piano Competition.

Что играет: Д. Шостакович - Концерт № 1 для фортепиано и солирующей трубы с оркестром.

Почему идти: 15 пианистов из 7 стран мира приняли участие в III Международном конкурсе Grand Piano Competition. Имена победителя и лауреатов конкурса станут известны на гала-концерте в Зале им. Чайковского, и каждый из них продемонстрирует публике свой уникальный талант. А под занавес основатель Grand Piano Competition Денис Мацуев исполнит вместе с Госоркестром одно из самых известных произведений Шостаковича. Экспрессивная манера игры этого популярного пианиста прекрасно ляжет на музыку, в которой лирические эпизоды неотделимы от гротеска и трагического пафоса.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 5 мая; 1 500 - 5 000 руб.

Фото: В. Барановский

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Что играет: Произведения русских композиторов.

Почему идти: Кульминация благотворительной программы Московского Пасхального фестиваля - общедоступный концерт оркестра Мариинского театра 9 мая на Поклонной горе. Он всегда собирает сотни тысяч зрителей, но в этом году по понятным причинам концерт состоится только в зале "Зарядье". Программа пока не объявлена, но уже понятно, что это будут произведения композиторов родом из великой страны, завоевавшей великую Победу. Аншлаг неизбежен, и порукой тому высочайший уровень мариинцев и предельная самоотдача маэстро Валерия Гергиева.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 9 мая; 2 500 - 7 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Лада Лабзина.

Что играет: И.С. Бах - Фантазия соль мажор, Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich, Прелюдия и фуга ми минор, С. Франк - Хорал си минор, Фантазия ля мажор, Ф. Мендельсон - Соната для органа до минор, С. Барбер - Адажио для струнного оркестра (переложение для органа), Ю. Ройбке - Соната для органа до минор "94 Псалом".

Почему идти: Центральной фигурой каждого концерта органной музыки по традиции является И.С. Бах. Так будет и на этот раз: концерт главного органиста и хранителя органа зала "Зарядье" Лады Лабзиной откроют духоподъемные опусы лейпцигского кантора. Органная соната Мендельсона, заново открывшего миру Баха, - логичное продолжение программы. В хорале и фантазии Франка запечатлелась пикантность французского романтизма, а в сонате для органа Юлиуса Ройбке - мечтательность романтизма немецкого.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 6 мая; 300 - 1 000 руб.