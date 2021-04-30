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30.04.2021 20:20
Рубрика: Общество

Минпросвещения доработает проект документа о просветительской деятельности

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения скорректирует часть положений постановления "Об осуществлении просветительской деятельности" с учетом поступивших замечаний и предложений. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, в документе планируется более четко прописать, что требования к ведению просветительской деятельности будут применяться в школах, вузах, других образовательных, культурных и научных организациях. И не будут распространяться на интернет.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Давайте посмотрим внимательно и объективно, что написано в том проекте постановления, который мы сейчас выносим на обсуждение. Там нет вопросов регулирования просветительства в сети "Интернет", - рассказал он. - Нет вопросов регулирования просветительства в СМИ, нет положений, касающихся какого-либо реестра просветителей. Мы скорректируем соответствующие положения. Будет звучать недвусмысленно и понятно, что просветительская деятельность в образовательной организации, организации науки и культуры осуществляется на основании договора.

Как сообщает ТАСС, сегодня четыре российские IT-ассоциации также направили главе Минцифры РФ письмо с предложением доработать проект постановления о просветительской деятельности. Они просят вывести из-под действия документа вопросы распространения инженерно-технической информации.

В письме отмечается: если постановление будет принято в текущем виде, то это усложнит взаимодействие IT-компаний и образовательных учреждений. В таких условиях компаниям "проще вообще не рассказывать о новых технологиях, чем каждый раз регистрироваться, заключать договоры, получать справки", считают авторы.

Напомним, согласно проекту документа, размещенному минпросвещения для общественного обсуждения, субъект просветительской деятельности (в том числе физические и юридические лица) должен заключить договор об оказании услуг с организациями, осуществляющими образовательную, научную деятельность или деятельность в сфере культуры.

Человек-просветитель должен соответствовать определенным требованиям:

а) быть совершеннолетними;

б) принимать участие в реализации общественно значимых инициатив или на протяжении не менее 2-х лет вести работу, соответствующую направлениям просветительской деятельности;

в) не иметь ограничений к занятию педагогической деятельностью (например, не иметь судимости за преступления против жизни, половой неприкосновенности и т.д).

Для юридических лиц - другие требования:

а) не включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента;

б) не имеют задолженностей по налогам и сборам, иным обязательным платежам;

в) у сотрудников - будущих просветителей - нет ограничений к занятию педагогической деятельностью.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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