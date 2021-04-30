Минск выступил за устранение барьеров для движения товаров и услуг

Официальный Минск выступает за скорейшую реализацию комплекса мероприятий, направленных на полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Премьер напомнил, что "в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета 5 апреля текущего года Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года". Решение задач повышения конкурентоспособности, по его словам, будет способствовать увеличению совокупного веса ЕАЭС в мировой торгово-экономической системе.

Он приветствовал также инициативу, направленную на формирование цифрового пространства, цифровой инфраструктуры и экосистемы в рамках союза. "Реализация положений стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик наших государств", - убежден глава белорусского правительства.

Премьер особо подчеркнул успехи Российской Федерации в разработке вакцин против коронавирусной инфекции. Он поблагодарил братскую страну за своевременную поставку вакцины в Беларусь, а также за помощь в организации ее производства. "Борьба с пандемией показала нам всем реальный эффект от совместных усилий в этой сфере, а также преимущества коллективных мер в обеспечении стабильности экономики в условиях ковидных шоков", - сказал премьер.

Он сообщил также, что в стране продолжается массовая вакцинация, отмечается постепенное снижение заболеваемости. Это, полагает он, дает повод для оптимизма в отношении скорого восстановления, закрепления позитивного тренда в экономиках стран союза. С учетом этого, а также в качестве дополнительной меры стимулирования деловой активности премьер призвал коллег рассмотреть вопрос и о более активном и динамичном возобновлении полномасштабного пассажирского сообщения в рамках союза. "Мы успешно учимся и будем учиться совмещать интеграционные и национальные интересы. И тогда достигнем желаемого и качественного результата", - констатировал Головченко.