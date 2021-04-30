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30.04.2021 12:20
Рубрика: В мире

Москва приветствует прекращение столкновений между Киргизией и Таджикистаном

Текст: Юрий Когалов

Москва приветствует договоренности Киргизии и Таджикистана о прекращении столкновений на границе между этими странами и готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в связи с последними событиями.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Приветствуем достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряженной ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники", - отметила Захарова. По ее словам, Москва призывает стороны "путем дальнейших переговоров - в духе союзничества и добрососедства - выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов". "Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", - добавила представитель МИД РФ.

Как подчеркнула Захарова, "в Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между братскими нам Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан". По ее словам, на данный момент обстановка стабилизировалась, но напряженность все еще сохраняется. "Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметила дипломат.

Напомним, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля. Очередной инцидент вспыхнул из-за споров вокруг водных ресурсов. Все началось со столкновения местных жителей. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, в инцидент вмешались пограничники. На следующий день конфликт перерос в вооруженное столкновение. По данным пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии, погибли трое киргизских военнослужащих, 20 получили ранения. Минздрав Киргизии сообщил о 134 пострадавших гражданских. Данных из Таджикистана пока нет.

Вечером, 29 апреля, стороны договорились о прекращении огня и отведении военных. Главы правительств двух стран провели срочные переговоры, на которых осудили всплеск насилия.

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