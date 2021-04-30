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30.04.2021 09:57
Рубрика: В мире

В конфликте на границе с Таджикистаном погибли трое военных Киргизии

Текст: Данияр Каримов

Киргизия раскрыла данные о военных потерях в ходе эскалации на границе с Таджикистаном. В Погранслужбе Госкомитета нацбезопасности КР сообщили о трех погибших и двадцати раненых. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По данным ведомства, все погибшие проходили службу в отряде специального назначения. Они были убиты в ходе столкновений с таджикскими военными. По данным погранслужбы Киргизии, в ходе инцидента другая сторона применяла не только стрелковое оружие, но и пулеметы, а также минометы. К границе была подтянута техника. Таджикская сторона, как утверждают военные КР, использовала в столкновении вертолет Ми-24, с которого также велся огонь.

Очередной инцидент на границе между Таджикистаном и Киргизией вспыхнул 28 апреля из-за споров вокруг водных ресурсов. Все началось со столкновения местных жителей. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, в инцидент вмешались военные.

В ходе инцидента были зафиксированы обстрелы и нападения на военные объекты. Как утверждают в Госкомитете нацбезопасности Киргизии, таджикская сторона обстреляла из минометов три погранзаставы КР. Здание одной из них загорелось. Киргизский спецназ, в свою очередь, захватил одну из таджикских застав.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отведении военных. Главы правительств двух стран провели срочные переговоры, на которых осудили всплеск насилия. В МИД обеих постсоветских республик заявили о необходимости решать пограничные проблемы дипломатическим путем.

Военные потери с таджикской стороны уточняются.

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