Нуланд утверждена на пост замгоссекретаря США по политическим делам

Сенат Конгресса США в четверг единогласно утвердил 59-летнюю Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. В ближайшее время она будет приведена к присяге, пишет ТАСС.

Президент США Джо Байден внес кандидатуру Нуланд на утверждение в сенат еще в феврале. Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет. Она была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО, и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии, владеет русским языком.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Она также сторонница радикального увеличения военных расходов и расширения НАТО.