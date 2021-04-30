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30 апреля 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 30 апреля 2021 года № 215 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 30 апреля 2021 года включительно" заменить словами "по 31 мая 2021 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 30 апреля 2021 года включительно" заменить словами "по 31 мая 2021 года включительно".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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