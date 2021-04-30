Полтора года исправительных работ дал суд двум свидетелям по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы в пятницу приговорил еще двух свидетелей по делу Ефремова к году и шести месяцам исправительных работ. Суд признал Андрея Гаева и Александра Кобеца виновными в даче заведомо ложных показаний. Кроме того, суд постановил удерживать 10 процентов их заработка в пользу государства.

Перед этим Пресненский суд приговорил третьего свидетеля Тевана Бадасяна к году исправительных работ. Все трое свидетелей выступили на суде о смертельном ДТП в защиту Михаила Ефремова. При этом Кобец и Гаев утверждали, что сразу после аварии они подошли к машине Ефремова и там за рулем был другой человек.

Однако, когда суд отсмотрел все многочисленные видеозаписи очевидцев, которые снимали происходящее сразу после ДТП, этих двух свидетелей на них не оказалось.