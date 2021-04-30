Первый лжесвидетель по делу Ефремова получил год исправительных работ

Пресненский суд признал Тевана Бадасяна виновным в даче заведомом ложных показаний и приговорил его к году исправительных работ. Кроме того, как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, суд постановил удерживать с Бадасяна 10 процентов зарплаты в доход государства.

Во время прений сторон прокурор просил назначить лжесвидетелю 1 год и 10 месяцев исправительных работ. Защита настаивала на оправдательном приговоре в связи отсутствием доказательств, подтверждающих вину подсудимого, а также отсутствием состава преступления.

Бадасян на процессе по делу о смертельном ДТП по вине Михаила Ефремова запомнился своим крайне эмоциональным выступлением в защиту актера. Он заявил, что якобы видел, как в машину актера возле бара садился неизвестный высокий мужчина в бейсболке.