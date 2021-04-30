Пошлина за внесение изменений в конструкцию автомобилей вырастет в 3 раза

В соответствии с этим документом, пошлина за выдачу свидетельства вырастет с сегодняшних 800 до 1500 рублей. Эта сумма будет взиматься в том числе за выдачу такого свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Но это еще не все. Перед тем, как получить свидетельство, необходимо для начала получить разрешение на внесение изменений в конструкцию. Его получение сейчас никакой пошлиной не облагается. В МВД решили исправить это упущение, и предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым подпунктом, в соответствии с которым пошлина в размере 1000 рублей будет взиматься только за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию.

Действительно, услуга оказывается, сотрудники тратят на это время, бумагу, электроэнергию, так почем бы не взимать за это плату, тем более, что она пополняет региональный бюджет. Таким образом оформление того же газобаллонного оборудования обойдется уже не в 800 рублей, а в 2500, то есть в три раза дороже.

Напомним, порядок внесения изменений в конструкцию сейчас следующий. Автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Это заключение должно быть внесено в реестр, который ведет Минэкономразвития. Затем со всеми документами надо обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.

После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития. Далее нужно пройти техосмотр автомобиля.

Потом со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорожного движения.

Все эти шаги стоят денег. Причем денег не малых. Самый дешевый из них - это техосмотр, пока не пересмотрели его тарифы. В общем, любое внесение изменений в конструкцию, начиная от установки газобаллонного оборудования и фаркопа, заканчивая силовыми бамперами и прочими украшениями, все больше переходят в разряд роскоши.

Также МВД предлагает установить госпошлину за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей. Эта пошлина также будет взиматься в случае выдачи такого свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность. А за продление срока действия этого свидетельства будет взиматься госпошлина в размере 1000 рублей.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.