Производство Toyota RAV4 и Lexus RX свернули из-за вспышки COVID-19

Компания Toyota вынуждена приостановить сборку кроссоверов семейства моделей RAV4 и Lexus RX на трёх предприятиях в Канаде. Возобновить производство надеются в мае.

Причиной остановки конвейера стали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией у одного из поставщиков. На канадских заводах Toyota Motor Corporation зафиксировано 8 подтверждённых случаев заражения COVID-19, общее количество заболевших - 10 сотрудников.

В компании заявили, что большинство случаев не связано с передачей инфекции от одного человека к другому на производстве, но закрыть заводы решено из-за соображений безопасности и рекомендаций министерства здравоохранения.

Произведённые в Канаде кроссоверы продаются в том числе на рынке США, где Toyota RAV4 по итогам 2020 года стал самой популярной моделью марки в стране: было реализовано более 430 тысяч экземпляров. Lexus RX выбрали 101 тысяча клиентов.