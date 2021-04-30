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30.04.2021 15:02
Рубрика: Легковые авто

Производство Toyota RAV4 и Lexus RX свернули из-за вспышки COVID-19

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota вынуждена приостановить сборку кроссоверов семейства моделей RAV4 и Lexus RX на трёх предприятиях в Канаде. Возобновить производство надеются в мае.

Фото: car.watch.impress.co.jp
За стилизованными под старые "американцы" Toyota RAV4 выстроилась очередь

Причиной остановки конвейера стали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией у одного из поставщиков. На канадских заводах Toyota Motor Corporation зафиксировано 8 подтверждённых случаев заражения COVID-19, общее количество заболевших - 10 сотрудников.

В компании заявили, что большинство случаев не связано с передачей инфекции от одного человека к другому на производстве, но закрыть заводы решено из-за соображений безопасности и рекомендаций министерства здравоохранения.

Произведённые в Канаде кроссоверы продаются в том числе на рынке США, где Toyota RAV4 по итогам 2020 года стал самой популярной моделью марки в стране: было реализовано более 430 тысяч экземпляров. Lexus RX выбрали 101 тысяча клиентов.

#Toyota