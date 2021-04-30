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Рубрика: Власть

Пушков назвал "недалекими" рассуждения болгар о войне России с НАТО

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил болгарским читателям издания "Дневник", которые посчитали, что Россия непременно потерпит поражение в случае войны с НАТО. "Удивительно недалекие рассуждения", - написал российский сенатор в своем Twitter, удивившись "градусу ненависти" в некоторых отзывах.

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"Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера", - отметил Пушков.

Между тем ранее МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата и попросил правоохранительные органы РФ оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о якобы причастности россиян провокационными и безосновательными и заявил, что Москва не оставит их без ответа.

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