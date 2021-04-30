Путин направил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле. Соответствующую телеграмму российский лидер направил премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Трагедия произошла на фестивале Лаг ба-Омер ("Праздник костров"), проходившем на горе Мерон на севере Израиля. Известно по меньшей мере о 44 погибших, более 100 человек получили травмы. Точная причина произошедшего пока не известна.