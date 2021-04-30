Редкий McLaren полностью сгорел на заправке

В американском городке Аппер Гвинед (штат Пенсильвания) на заправке сгорел редкий суперкар McLaren 765LT.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. По одной из версий виновато статическое электричество, другая предполагает, что топливо попало на раскаленные элементы выхлопной системы - на этом суперкаре они расположены достаточно высоко.

Автомобиль вспыхнул как спичка, огонь вскоре перекинулся на заправочную колонку. Прибывшим пожарным удалось быстро сбить пламя, но от редкого суперкара остался лишь остов: двигатель, трансмиссия, колеса. Углепластиковый монокок McLaren практически рассыпался, и узнать его можно было только по уцелевшим элементам передней части.

Сотрудникам новостной службы North Penn Now удалось выяснить, что McLaren был практически новым - до пожара он успел проехать всего полторы сотни километров. По словам владельца, автомобиль обошелся ему в 560 тысяч долларов.

McLaren 765LT является более мощной, облегченной версией суперкара McLaren 720S. Он оснащается двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 755 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Официально цены в США стартуют от 358 000 долларов, тираж ограничен 765 экземплярами, из них для американского рынка предназначено лишь 250.