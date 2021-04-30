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30.04.2021 08:03
Рубрика: Легковые авто

Редкий McLaren полностью сгорел на заправке

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В американском городке Аппер Гвинед (штат Пенсильвания) на заправке сгорел редкий суперкар McLaren 765LT.

Фото: Скриншот с видео
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Что стало причиной пожара, пока неизвестно. По одной из версий виновато статическое электричество, другая предполагает, что топливо попало на раскаленные элементы выхлопной системы - на этом суперкаре они расположены достаточно высоко.

Автомобиль вспыхнул как спичка, огонь вскоре перекинулся на заправочную колонку. Прибывшим пожарным удалось быстро сбить пламя, но от редкого суперкара остался лишь остов: двигатель, трансмиссия, колеса. Углепластиковый монокок McLaren практически рассыпался, и узнать его можно было только по уцелевшим элементам передней части.

Сотрудникам новостной службы North Penn Now удалось выяснить, что McLaren был практически новым - до пожара он успел проехать всего полторы сотни километров. По словам владельца, автомобиль обошелся ему в 560 тысяч долларов.

McLaren 765LT является более мощной, облегченной версией суперкара McLaren 720S. Он оснащается двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 755 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Официально цены в США стартуют от 358 000 долларов, тираж ограничен 765 экземплярами, из них для американского рынка предназначено лишь 250.