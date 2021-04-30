Водителей предупредили о гигантских пробках в Москве и Подмосковье

В майские праздники, по наблюдениям Яндекс.Карт в прошлые годы, уровень загруженности дорог всегда резко увеличивается. Вот и на этой неделе портал отмечает превышение обычного уровня пробок, начиная со вторника. А в четверг пробки и вовсе достигли 10 баллов.

30 апреля по состоянию на 12:00 пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов, что на 1 балл выше обычного пятничного трафика в это время. "Мы ожидаем, что загруженность дорог останется повышенной весь день и достигнет пика около 18:00", - сообщает сервис.

Необычная даже для пятницы загруженность на радиальных магистралях в сторону области. Так, заметно медленнее обычного можно проехать из центра к МКАД по Волоколамскому, Звенигородскому и Рязанскому шоссе. К вечеру дорожная ситуация на выезд из Москвы будет дополнительно осложняться.

Прогноз на праздники такой: уровень пробок будет очень низким, ниже типичного для воскресенья, которое бывает в течение недели самым свободным. "С 4 по 7 мая мы тоже не ожидаем существенных заторов, потому что даже когда неделя между майскими была рабочей, уровень пробок был существенно ниже, чем в обычные будни, - отмечают Яндекс.Карты. - А вот после майских праздников загруженность дорог резко восстанавливается до обычного значения".