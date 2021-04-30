Путин присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам

За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены люди самых разных профессий, объединяет их как минимум одно - любовь к своей профессии. Героями Труда стали капитан, композитор, тракторист, машинист крана и авиастроитель.

Геннадий Антохин - капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала "Дальневосточного морского пароходства" во Владивостоке - не один десяток лет работал на дизельных ледоколах и не раз участвовал в сложных спасательных операциях.

Виктор Поляков - заместитель гендиректора - управляющий директор "ОДК-Сатурн" из Ярославской области - связал всю свою жизнь с предприятием, производящим авиадвигатели, а также промышленные и морские газовые турбины. Прошел путь от слесаря до топ-менеджера.

Мурад Кажлаев - худрук - директор школы искусств для особо одаренных детей в Дагестане - известный композитор, народный артист СССР, в этом году отметил 90-летие.

Награды также получили тракторист из Ростовской области Александр Бондаренко и машинист крана доменного цеха из Кузбасса Людмила Суслякова.