Песков прокомментировал введение "сухого закона" на майские праздники

Введение "сухого закона" на майские празднике в столице Тувы - это решение местного руководства, в указе президента такой нормы нет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В данном случае региональное руководство реализует свои полномочия. Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и все это происходит на их усмотрение", - подчеркнул представитель Кремля, сообщает РИА Новости.

Напомним, администрация столицы Тувы постановила ограничить в городе продажу и употребление алкоголя с 1 по 10 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии. Цель постановления - обеспечение правопорядка и безопасности в праздничные и выходные дни. В частности, будет запрещена продажа любой алкогольной продукции, включая пиво.