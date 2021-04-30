Пожар на фабрике в Приангарье локализован на площади 5,5 тысячи кв м

Пожар на мебельной фабрике в городе Усолье-Сибирское локализован на площади 5,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Иркутской области. Ликвидация огня продолжается.

Возгорание зафиксировали сегодня вскоре после полудня. Горит кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад.

Пожару присвоен повышенный номер сложности. Борьбу с огнем затрудняет конструкция строения - это комплекс зданий, которые соединены галереями под общей крышей. Именно по галереям распространился огонь.

В тушении участвуют 79 человек, используется 29 единиц техники, уточнили в МЧС. Кроме Усольского подключены резервы Ангарского и Иркутского пожарно-спасательных гарнизонов.

Пострадавших нет. Эвакуированы 72 человека. Пятеро спасены звеньями газодымозащитной службы.

В качестве основной версии причины пожара специалисты рассматривают электротехническую.