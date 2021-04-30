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В Омске незаконно обналичили 18 миллионов рублей материнского капитала 12:51
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30.04.2021 12:51
Рубрика: Происшествия

В Омске незаконно обналичили 18 миллионов рублей материнского капитала

Текст: Михаил Фалалеев

Четверо жителей Омска организовали группу, занявшуюся незаконным обналичиванием материнского или семейного капитала.

Фото: Миасский городской суд
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что лидером являлась 58-летняя женщина - риелтор и председатель кредитного потребительского кооператива. В аферах приняли участие ее родственник и знакомые.

Клиентов они искали в интернете через объявления. Им нужны были женщины, имеющие право распорядиться средствами материнского или семейного капитала. Но при этом находившиеся в затруднительном материальном положении - с такими проще договориться. С ними заключались фиктивные договоры займа на строительство или приобретение жилья.

В итоге в Пенсионный фонд от мошенников поступали документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении кредита для получения компенсации.

Мошенники делились полученной прибылью с владельцами именных документов, остальное забирали себе. За почти четыре года - с 2014 по 2018 годы - они незаконно обналичили 41 государственный сертификат на материнский капитал. Таким способом они извлекли из бюджета свыше 18 миллионов рублей. Все четверо мошенников были задержаны.

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Ирина Волк рассказала, что Следственное управление УМВД России по Омской области уже завершило расследование, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ. Утвержденное прокурором обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения по существу.

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