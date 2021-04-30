В Омске незаконно обналичили 18 миллионов рублей материнского капитала

Четверо жителей Омска организовали группу, занявшуюся незаконным обналичиванием материнского или семейного капитала.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что лидером являлась 58-летняя женщина - риелтор и председатель кредитного потребительского кооператива. В аферах приняли участие ее родственник и знакомые.

Клиентов они искали в интернете через объявления. Им нужны были женщины, имеющие право распорядиться средствами материнского или семейного капитала. Но при этом находившиеся в затруднительном материальном положении - с такими проще договориться. С ними заключались фиктивные договоры займа на строительство или приобретение жилья.

В итоге в Пенсионный фонд от мошенников поступали документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении кредита для получения компенсации.

Мошенники делились полученной прибылью с владельцами именных документов, остальное забирали себе. За почти четыре года - с 2014 по 2018 годы - они незаконно обналичили 41 государственный сертификат на материнский капитал. Таким способом они извлекли из бюджета свыше 18 миллионов рублей. Все четверо мошенников были задержаны.

Ирина Волк рассказала, что Следственное управление УМВД России по Омской области уже завершило расследование, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ. Утвержденное прокурором обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения по существу.