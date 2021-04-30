Чем удивят туристов главные курорты России в майские праздники

На горнолыжном курорте туристам предлагают сменить лыжные прогулки на конные, отправиться в гастрономические путешествия и устроить фотоссесию на природе. В Крыму - праздник на любой вкус: от боев гладиаторов до международного музыкального фестиваля. В Сочи снова отправился в путь ретропоезд.

Крым: эко-пикник и шоу гладиаторов

В Крыму любителей активного отдыха в мае ждет насыщенная программа: гастрономические фестивали, новые туристические маршруты и эко-пикники.

С 1 по 10 мая в парке живой истории "Федюхины высоты" в Севастополе состоится открытие туристического сезона. Под южным небом раскинулись три музейных комплекса: римский военный форт Каструм I-III века нашей эры, генуэзская усадьба XV века Loco Cimbali и плацдармы Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов. Гости смогут совершить экскурсию в прошлое Крыма и Севастополя, встретиться с героями разных времен, посетить средневековый трактир, увидеть шоу гладиаторов, пострелять из лука и арбалета.

Любителей гастрономического туризма с 1 по 9 мая ждут в Балаклаве. Здесь пройдет первая гастрономическая ярмарка фермерских продуктов "Рыба - не мясо!".

Аграрии представят уникальные фермерские продукты, свежевыловленную рыбу, пригласят в гастрономические фудкорты от местных кафе и ресторанов. Ярмарка откроется в 12 часов 1 мая. Запланирован "Фестиваль красок", семейные эстафеты, мастер-классы по гончарному ремеслу и росписи украшений, анимация для детей.

На 2 мая в усадьбе "Алимова балка" в Бахчисарайском районе запланирован "Эко-пикник Качи-Базар". Гости смогут насладиться невероятными панорамными видами цветущей долины Качи-Кальона. Попробовать натуральные продукты - полезные сладости, крымские чаи, фермерские сыры, домашний хлеб, крафтовый шоколад, домашние копчености. А крымские мастера представят натуральное мыло и косметику, авторскую керамику, предметы декора, украшения ручной работы и другие товары.

С 29 апреля по 2 мая состоится международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". В нем примут участие артисты из 15 стран мира. В год 76-й годовщины Великой Победы музыканты исполнят известные во всем мире военные песни на своих родных языках. Финальный гала-концерт пройдет 1 мая в 19 часов на набережной города. Призовой фонд - 5,5 миллиона рублей. Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства. Возглавит жюри народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Новый туристический объект в Судаке - Винный парк в долине святого Саввы - готов принять туристов. В программе тура экскурсия по виноградникам, дегустация авторского вина, посещение уникального музея виноделия и истории, расположенного на глубине 11 метров в винном подвале 1882 года. Винный парк расположен на месте генуэзской колонии, где в XIII веке выращивали виноград.

Севастополь занял первое место среди российских городов по популярности для поездок на День Победы. В городе-герое 9 мая празднуют с особым размахом. Состоится военный и морской парад, на Сапун-горе пройдет театрализованная реконструкция штурма, праздничный концерт, авиашоу и салют.

Архыз: меняем лыжи на седло

В горы Карачаево-Черкесии весна пришла уже в апреле. Из двух склонов курорта "Архыз"15 апреля первым закрылся Южный: снег на солнце подтаял, кататься по нему стало небезопасно. К Северу весна подобралась чуть позже. 25 апреля на курорте прошло закрытие горнолыжного сезона. Канатная дорога "Северное сияние" прекратила работу и взяла тайм-аут до лета. Тем не менее 70 гостиниц, туристических баз и гостевых домиков в Архызе не пустуют.

Желающих провести майские каникулы велико, тем более, что цены по столичным меркам приемлемые. Номер на семью из трех человек на девять дней стоит, в зависимости от комфорта и услуг, от 20 до 130 тысяч рублей. Впрочем, любители роскоши могут отдохнуть в более дорогих апартаментах - за 360 тысяч рублей.

В качестве развлечений туристам предлагают сменить лыжи и санки на коней, отправиться в гастрономические путешествия и устроить фотоссесию на фоне уникальных видов природы. Путешествие верхом на лошадях карачаевской породы по территории поселка Романтик стоят, в зависимости от длительности, от 500 рублей и выше.

А чтобы увидеть достопримечательности Архызского ущелья, потребуется выложить уже 3,5 тысячи рублей.

Традиционно популярностью пользуется научный городок Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Буково. Там есть несколько гостиниц, и отдых на порядок дешевле, чем на курорте. Кроме того, есть возможность посетить самый крупный в Евразии оптический телескоп, познакомиться с работой роботов-телескопов, которые охотятся за экзопланетами. А ночью провести комплексные наблюдения за астрономическими явлениями звездного неба.

Можно посетить уникальные Медовые водопады, расположенные рядом с Кисловодском. По дороге туристам предложат посетить этно-деревню древних карачаевцев, гастрономические туры и, конечно, конные прогулки. В стоимость путешествия от двух до восьми дней входит выезд на природу, конноспортивные соревнования, походы верхом на лошадях, а также трехразовое питание лечебной молочной кухни. Обойдется такое этно-путешествие от 6,5 до 35 тысяч рублей на человека.

Сочи: новые поезда и улицы без масок

Летний сезон в Краснодарском крае начнется 1 мая. В Сочи на майские праздники готовятся принять до 200 тысяч туристов, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

С 1 мая увеличится количество электропоездов и авиарейсов в направлении Сочи. Сейчас на главный курорт страны через пост Магри въезжают более четырех тысяч автомобилей в сутки, в пик летнего курортного сезона их количество может достигать 15 тысяч.

Начиная с майских праздников, увеличится количество авиарейсов между Краснодаром и Сочи. А с 1 мая впервые запустят прямые авиарейсы из Сочи в Анапу и обратно. С этой же даты увеличивается частота рейсов и количество вагонов в электропоездах "Ласточка". В направлении Сочи будут ходить в основном составы из десяти вагонов.

Возобновляется движение туристического ретропоезда "Сочи", который курсирует между Туапсе и Гагрой. До этих курортов можно напрямую добраться из Москвы. Стоит отметить, что туристам, посетившим Абхазию (кроме жителей Краснодарского края), пока требуется сдавать тест на коронавирус.

Судя по предложениям на одном из сайтов бронирований гостиниц, с 1 по 8 мая на двоих еще приобрести можно тур в хостел без питания за 21 тысячу рублей и путевки в отели лакшери-сегмента с завтраками более чем за 300 тысяч рублей.

Популярностью пользуется отдых в Красной Поляне. Например, пакетный тур в апартаменты горного курорта Сочи на высоте 960 метров с 1 по 8 мая с перелетом из Нижнего Новгорода стоит 35 тысяч рублей, из Новосибирска - 40 тысяч. Причем отдельно проживание обойдется дороже - в 47 тысяч рублей.

Как уточнила "РГ" президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина, все, кто заранее планировал майский отдых в Сочи, забронировали путевки еще зимой по комфортным ценам и в желаемые места.

При заселении в гостиницы Краснодарского края туристам не понадобится тест на коронавирус. "На улицах ношение масок необязательно, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев. - И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем".