Одного ребенка, считавшегося погибшим в ДТП на Ставрополье, спасли

Медики смогли реанимировать одного ребенка, считавшегося погибшим в сегодняшней аварии с автобусом и КамАЗом в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Врачам удалось реанимировать одного ребенка, считавшегося погибших в аварии с автобусом", - сказал источник, уточнив, что всего погибли пятеро детей.

Напомним эта авария произошла сегодня в Грачевском городском округе на 535-м километре автодороги Р-216, соединяющей Ставрополь и Светлоград. Как рассказали в управлении ГИБДД по краю, здесь столкнулись КамАЗ и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали еще 16 человек. Обстоятельства случившегося уточняются.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СКР по краю, ставропольские следователи выехали на место этого дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.